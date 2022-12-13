  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургский ЗакС предложил полностью запретить рекламу секс-услуг
Сегодня, 10:11
167
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Петербургский ЗакС предложил полностью запретить рекламу секс-услуг

0 0

За цветные объявления предлагают брать штрафы.

В петербургском ЗакСе предложили запретить рекламу интимных услуг. Законопроект внесли в Госдуму. Об этом говорится на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Планируется скорректировать федеральный  закон "О рекламе". По словам депутатов, объявления с призывом к отдыху с девушками можно увидеть на фасадах домов, асфальте, остановках транспорта, в подъездах. Разноцветные листовки значительно нарушают эстетику города.

Рекламораспространители не ограничиваются одним или несколькими объявлениями: в разноцветных листовках оказывается значительная площадь указанных выше поверхностей.

Система обеспечения законодательной деятельности

В ЗакСе предлагают брать штрафы за такую рекламу. Деньги пойдут на восстановление городского имущества, которое портят "рекламщики".

Ранее на Piter.tv: в воскресенье утром полыхали "Правобережные бани". 

Фото: unsplash

Теги: закон о рекламе, закс, запрет рекламы сексуальных услуг, проститутки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии