Петербургский ЗакС предложил полностью запретить рекламу секс-услуг

За цветные объявления предлагают брать штрафы.

В петербургском ЗакСе предложили запретить рекламу интимных услуг. Законопроект внесли в Госдуму. Об этом говорится на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Планируется скорректировать федеральный закон "О рекламе". По словам депутатов, объявления с призывом к отдыху с девушками можно увидеть на фасадах домов, асфальте, остановках транспорта, в подъездах. Разноцветные листовки значительно нарушают эстетику города.

Рекламораспространители не ограничиваются одним или несколькими объявлениями: в разноцветных листовках оказывается значительная площадь указанных выше поверхностей. Система обеспечения законодательной деятельности

В ЗакСе предлагают брать штрафы за такую рекламу. Деньги пойдут на восстановление городского имущества, которое портят "рекламщики".

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