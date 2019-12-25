В Петербурге за полгода без вести пропал 121 человек

Большинство потерявшихся людей находят.

В среду, 21 октября, стало известно о том, что в Северной столице за полгода без вести пропал 121 человек. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Рекордно низкое число заявок к ним поступило в период самоизоляции в апреле. Отмечается, что только в этом месяце из 99 горожан 24 пропали без вести. Живыми нашлись 63 петербуржца, а восемь человек погибли.

Также в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт" заявили, что после снятия ограничений люди стали теряться чаще. В первый месяц осени искали 465 петербуржцев.

Ранее мы сообщали о том, что все вокзалы Петербурга и Выборга прошли комплексную дезинфекцию.

Фото:Поисковый отряд "ЛизаАлерт"/вк