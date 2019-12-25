Все вокзалы Петербурга и Выборга прошли комплексную дезинфекцию

Обработали также вокзал Петрозаводска и Ленинградский вокзал в Москве.

В октябре на всех вокзалах Петербурга, вокзалах Выборга и Петрозаводска, а также на Ленинградском вокзале в Москве провели комплексную дезинфекцию. Как рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги, процедуры проводили МЧС и Северо-Западная дирекция железнодорожных вокзалов.

Отмечается, что всего специалисты обработали дезинфекционным раствором свыше 150 тысяч квадратных метров площади. Обработаны были как общественные пространства, так и служебные, особое внимание уделялось контактным поверхностям вроде поручней, сидений, дверей, информационных стоек, досмотрового оборудования.

На всех вокзалах ОЖД по сей день соблюдаются меры по противодействию коронавирусной инфекции: на полу нанесена разметка, пассажиров информируют о необходимости соблюдать дистанцию и носить маски.

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Фото: пресс-служба РЖД