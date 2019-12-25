В целях профилактики коронавирусной инфекции железнодорожники и спасатели продезинфицировали семь тысяч квадратных метров.

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что в Петербурге повторно продезинфицировали Московский вокзал. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Отмечается, что из-за пандемии коронавирусной инфекции железнодорожники и спасатели продезинфицировали семь тысяч квадратных метров Московского вокзала.

В состав средств для обработки входят вещества, которые активны против вирусов. Однако средство безопасно для людей и животных.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге коронавирусом чаще всего болеют люди активного возраста.

Фото:пресс-служба РЖД