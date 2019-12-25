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В Петербурге повторно продезинфицировали Московский вокзал
Сегодня, 16:07
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В Петербурге повторно продезинфицировали Московский вокзал

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В целях профилактики коронавирусной инфекции железнодорожники и спасатели продезинфицировали семь тысяч квадратных метров.

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что в Петербурге повторно продезинфицировали Московский вокзал. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Отмечается, что из-за пандемии коронавирусной инфекции железнодорожники и спасатели продезинфицировали семь тысяч квадратных метров Московского вокзала.

В состав средств для обработки входят вещества, которые активны против вирусов. Однако средство безопасно для людей и животных.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге коронавирусом чаще всего болеют люди активного возраста.

Фото:пресс-служба РЖД

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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