Больше половины из них не нуждаются в госпитализации.

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что в Петербурге коронавирусом чаще всего болеют люди активного возраста. Об этом заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто.

Лиц старше 65 лет — 30%. Таким образом основное число зараженных приходится на активную часть населения отметил Шляхто

По его словам, большая часть таких пациентов нуждается в госпитализации. Также Шляхто отметил, что рост числа заболевших COVID-19 связан с увеличением тестирования населения на этот вирус.

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса уверен, что после майских праздников Петербург выйдет на "стабилизацию".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге заразились коронавирусом еще 336 человек.

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