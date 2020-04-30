В Петербурге заразились коронавирусом еще 336 человек

71 петербуржец, тем временем, выздоровел.

За последние 24 часа в России зафиксировали и подтвердили еще 7099 случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. В Петербурге за сутки стало на 336 зараженных больше. Об этом говорят данные официального оперштаба по COVID-19.

Отмечается, что 2829 россиян болеют бессимптомно, выздоровели за сутки 1333 человека, 71 из которых – петербуржцы. 30 апреля в Петербурге обошлось без новых смертей от вируса. Всего с начала пандемии в Северной столице зафиксировали 4062 случая коронавируса. 779 человек благополучно вылечились от инфекции, 29 скончались.

Напомним, что с начала эпидемии в России зарегистрировано 106 498 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. За минувшие сутки в стране скончался 101 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 1073 человека.

Отмечается, что у 39,9% новых заболевших нет клинических проявления COVID-19.

Ранее мы рассказывали, что более 12 тысяч петербуржцев протестировали на коронавирус за сутки.

Видео: Piter.TV