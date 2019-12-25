Более 12 тысяч петербуржцев протестировали на коронавирус за сутки

Пока это рекордное число проведенных исследований.

За минувшие сутки, 29 апреля, в Петербурге обследовали на коронавирус 12213 горожан. На сегодняшний день такое число протестированных людей можно считать рекордом, очередной день тестирований на инфекцию показал более высокие результаты по сравнению с предыдущим днем с 10 тысячами обследованных горожан. Об этом сообщает оперштаб "Петербург против коронавируса" в пятницу.

На карантине, тем временем, находится чуть больше 2800 человек, 48 из них лечатся в обсерваторе, 345 – на самоизоляции. В информационную службу по коронавирусу за сутки позвонили 1722 человека, в службе экстренных вызовов обработали 785 обращений.

Ранее мы писали, что койки для больных коронавирусом могут развернуть еще в двух павильонах "Ленэкспо".

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