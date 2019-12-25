Койки для больных коронавирусом могут развернуть еще в двух павильонах "Ленэкспо"

Там будут лечить пациентов с легкой формой болезни.

Глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер готов предоставить Петербургу еще два павильона "Ленэкспо" для развертывания коек для больных с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Такой договоренности удалось достичь губернатору города Александру Беглову. Там развернут госпиталь для больных с легкой формой COVID-19.

Кроме того, "Газпром" готов дополнительно оказаться помощь петербургским медикам.

Напомним, в одном из павильонов "Ленэкспо" сейчас завершаются работы по развертыванию более 1000 коек. Принять больных смогут уже в ближайшее время.

Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом в СПб