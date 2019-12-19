Госпиталь в "Ленэкспо" примет первых пациентов уже на этой неделе

Павильон "Ленэкспо", переоборудованный под временный госпиталь, должен открыть свои двери для первых пациентов уже в начале этой недели. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Более тысячи строителей за 7 дней собрали госпиталь для легких больных. На территории госпиталя уже побывали главный государственный санитарный врач по городу Наталия Башкетова и начальник СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" Максим Кабанов.
На территории находятся 1000 коек, у каждой есть светильники, розетки, тумбочки и штативы для капельниц. Также в помещении есть зоны для приема пациентов, раздачи привезенной еды, зона обеззараживания белья, зона лучевой диагностики.
Госпиталь в "Ленэкспо" оборудовали за 416 млн рублей.
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Обсуждение ( 0 )
Резервация для легкобольных в которой они будут заражать друг друга при такой плотности. Даже прастиковую типовую перегородку поставили так что не хватило чтобы кравать прикрыть в ногах, открытое пространство, видимо для наличия свежего воздуха, а из оборудования стойка для подвески капельницы. Туалеты общественные (68 шт) наверняка в общей зоне. Приглашаем на лечение. То есть лучше оставаться дома и не болеть. Здоровья всем, не заражайтесь. 14 дней в этом лечебном учреждении это будет испытанием даже для здорового человека.