Госпиталь в "Ленэкспо" примет первых пациентов уже на этой неделе

Более тысячи строителей за 7 дней собрали госпиталь для легких больных.

Павильон "Ленэкспо", переоборудованный под временный госпиталь, должен открыть свои двери для первых пациентов уже в начале этой недели. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Более тысячи строителей за 7 дней собрали госпиталь для легких больных. На территории госпиталя уже побывали главный государственный санитарный врач по городу Наталия Башкетова и начальник СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" Максим Кабанов.

На территории находятся 1000 коек, у каждой есть светильники, розетки, тумбочки и штативы для капельниц. Также в помещении есть зоны для приема пациентов, раздачи привезенной еды, зона обеззараживания белья, зона лучевой диагностики.

Госпиталь в "Ленэкспо" оборудовали за 416 млн рублей.

Видео: Telegram/ Петербург против коронавируса