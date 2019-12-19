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Госпиталь в "Ленэкспо" оборудуют за 416 млн рублей
Сегодня, 14:55
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nastya960

Госпиталь в "Ленэкспо" оборудуют за 416 млн рублей

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Госпиталь на 1080 коек является временным.

Стоимость контракта на обустройство временного госпиталя в одном из выставочных павильонов в "Ленэекспо" составляет 416 млн рублей. Работы выполняет компания "Лентехстрой". Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на гендира подрядчика Анатолия Вебера

Вебер сообщил СМИ, что работы будут завершены уже к концу этой недели.

В павильоне разместят на 1080 коек для пациентов с легкой формой COVID-19. Они могут быть госпитализированы туда, если у них нет возможности самоизолироваться дома. Этот госпиталь – резервный и будет использован только при нехватке мест в стационарных медучреждениях.

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Фото: Фонтанка 

Теги: госпиталь, ленэкспо
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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