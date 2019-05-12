В Репино под обсерватор переоборудовали второй пансионат

Принимать инфицированных начнет пансионат "Балтиец".

В Репино под обсерватор перепрофилировали пансионат "Балтиец", сообщил на своей странице "ВКонтакте" губернатор Александр Беглов. Первый сменивший профиль пансионат, "Заря", теперь будет изолятором для коронавирусных больных с легким течением болезни.

По словам губернатора, потоки инфицированных будут разделять: "тяжелых" пациентов и людей с симптомами средней тяжести отправят в стационары, болеющие легко могут остаться дома и лечиться там. Если остаться дома у "легкого" больного нет возможности, его направят в специальный изолятор. Подобный сейчас разворачивают в павильоне Ленэкспо.

Также Беглов поблагодарил горожан, которые остались дома в Пасхальную ночь и подняли индекс самоизоляции до 4,2 балла. Чиновник в очередной раз отметил важность дисциплины и минимального количества людей на улицах.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге за сутки от коронавируса умерли три человека.

Фото: baltiets.ru