Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что в Петербурге за сутки от коронавируса умерли три человека. Об этом сообщает оперативный штаб.
За последние сутки в России выявлено 5 642 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 78 регионах. С начала пандемии в стране провели более 2,14 млн тестов на COVID-19. Отмечается, что 3 873 человека уже выздоровело.
Напомним, что с начала пандемии в Северной столице зафиксировано 1846 случаев заражения COVID-19.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы в самоизоляции обратились к волонтерам 380 раз за сутки.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 )
Господа ньюсмейкеры, пишите пожалуйста сколько за сутки всего скончалось людей в стране, пишите из них ДТП, пневмония, грипп , рак, спид и ковид - и ведите ежедневную статискику в долях, чтобы получать абсолютные величины. Сделайте обзор - за 3-5 лет по приросту населения. Не пугайте людей. Пишите объективно.