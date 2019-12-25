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В Петербурге за сутки от коронавируса умерли три человека
Сегодня, 11:16
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге за сутки от коронавируса умерли три человека

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За сутки в России зафиксировали 51 смертельный случай от COVID-19.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что в Петербурге за сутки от коронавируса умерли три человека. Об этом сообщает оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 5 642 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 78 регионах. С начала пандемии в стране провели более 2,14 млн тестов на COVID-19. Отмечается, что 3 873 человека уже выздоровело. 

Напомним, что с начала пандемии в Северной столице зафиксировано 1846 случаев заражения COVID-19. 

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы в самоизоляции обратились к волонтерам 380 раз за сутки.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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Аноним
Сегодня 12:48

Господа ньюсмейкеры, пишите пожалуйста сколько за сутки всего скончалось людей в стране, пишите из них ДТП, пневмония, грипп , рак, спид и ковид - и ведите ежедневную статискику в долях, чтобы получать абсолютные величины. Сделайте обзор - за 3-5 лет по приросту населения. Не пугайте людей. Пишите объективно. 

 

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