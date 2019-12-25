За сутки в России зафиксировали 51 смертельный случай от COVID-19.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что в Петербурге за сутки от коронавируса умерли три человека. Об этом сообщает оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 5 642 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 78 регионах. С начала пандемии в стране провели более 2,14 млн тестов на COVID-19. Отмечается, что 3 873 человека уже выздоровело.

Напомним, что с начала пандемии в Северной столице зафиксировано 1846 случаев заражения COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы в самоизоляции обратились к волонтерам 380 раз за сутки.

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