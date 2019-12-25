Петербуржцы в самоизоляции обратились к волонтерам 380 раз за сутки

Всего с 27 марта добровольцы выполнили более 8 тысяч заявок.

За минувшие сутки петербуржцы, находящиеся на самоизоляции, 380 раз попросили помощи у городских волонтеров. Об этом сообщили в оперштабе "Петербург против коронавируса" 21 апреля.

Всего с 27 марта желание стать волонтерами высказали 3501 петербуржцев, 2333 из них уже прошли аккредитацию и обучение и отправились помогать нуждающимся. За это время в городе выполнили 8835 заявок.

Также помощь продолжают оказывать и на горячей линии по коронавирусу: за прошедшие сутки специалисты получили 351 звонок, а с 27 марта по телефону информационной помощи позвонили более 12 тысяч раз.

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Фото: волонтеры-медики.рф