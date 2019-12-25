Беглов: Петербург сдержал первоначальную атаку COVID-19

Городу удается сдерживать выход на пик эпидемии более семи недель.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что Петербург сдержал первоначальную атаку COVID-19. Об этом сообщил в понедельник губернатор города Александр Беглов.

В большинстве регионов и других стран взрывной рост числа заболевших происходил между четвертой и шестой неделями отметил Беглов

По словам градоначальника, достичь соответствующих результатов удалось благодаря ограничению мобильности и сокращению мест, где велик риск распространения коронавируса.

Напомним, что с начала пандемии в Петербурге 1846 случаев заражения COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга подписали соглашение о ловле нарушителей режима готовности.

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