В понедельник, 20 апреля, стало известно о том, что власти Петербурга подписали соглашение о ловле нарушителей режима готовности. Соответствующее соглашение еще предстоит утвердить в правительства РФ.
Известно, что документ уже подписан градоначальником Петербурга Александром Бегловым и министром МВД Владимиром Колокольцевым.
Предполгается, что для граждан, которые нарушат самоизоляцию в режиме готовности штраф составит до четырех тысяч рублей. Должностные лица заплатят от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей, а юридические лица от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
Ранее мы сообщали о том, что в понедельник в Петербурге резко упал индекс самоизоляции.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 )
Ищешь девушку для интим знакомств и общения?
приватный сайт поиске любовницы любовника для интимных встреч
могут подойти вам Здесь: http://ruonline.bar/