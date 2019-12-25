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Власти Петербурга подписали соглашение о ловле нарушителей режима готовности
Сегодня, 14:25
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IRINA_CHALKINA

Власти Петербурга подписали соглашение о ловле нарушителей режима готовности

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Неисполнение же гражданами влечет наложение административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей.

В понедельник, 20 апреля, стало известно о том, что власти Петербурга подписали соглашение о ловле нарушителей режима готовности. Соответствующее соглашение еще предстоит утвердить в правительства РФ.

Известно, что документ уже подписан градоначальником Петербурга Александром Бегловым и министром МВД Владимиром Колокольцевым.

Предполгается, что для граждан, которые нарушат самоизоляцию в режиме готовности штраф составит до четырех тысяч рублей. Должностные лица заплатят от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей, а юридические лица от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в понедельник в Петербурге резко упал индекс самоизоляции.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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