Неисполнение же гражданами влечет наложение административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей.

В понедельник, 20 апреля, стало известно о том, что власти Петербурга подписали соглашение о ловле нарушителей режима готовности. Соответствующее соглашение еще предстоит утвердить в правительства РФ.

Известно, что документ уже подписан градоначальником Петербурга Александром Бегловым и министром МВД Владимиром Колокольцевым.

Предполгается, что для граждан, которые нарушат самоизоляцию в режиме готовности штраф составит до четырех тысяч рублей. Должностные лица заплатят от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей, а юридические лица от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в понедельник в Петербурге резко упал индекс самоизоляции.

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