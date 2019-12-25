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В понедельник в Петербурге резко упал индекс самоизоляции
Сегодня, 11:35
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IRINA_CHALKINA

В понедельник в Петербурге резко упал индекс самоизоляции

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По состоянию на 11 утра индекс самоизоляции составляет 2,6 балла.

В понедельник, 20 апреля, стало известно о том, что В Петербурге резко упал индекс самоизоляции. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.карт.

По состоянию на 11 утра индекс самоизоляции составляет 2,6 балла. Отметим, что соответствующее значение выходит за пределы "зеленой" зоны и означает, что на улицы вышло много людей. 

Также отрицательный индекс зафиксирован и в Ленобласти. При этом в пригородах Северной столицы соответствующий индекс все же больше, чем в городе. Например, в Мурино по состоянию на 11 утра индекс самоизоляции составляет 3,5. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге зафиксировано 86 новых случаев заражения коронавирусом.

Фото:яндекс.карты

Теги: индекс самоизоляции, коронавирс спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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