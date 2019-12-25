Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 1846 случаев заражения COVID-19.

В понедельник, 20 апреля, стало известно о том, что в Петербурге зафиксировано 86 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борье с COVID-19.

Отмечается, что с начала пандемии в Петербурге зафиксировано 1846 случаев коронавирусной инфекцией. От COVID-19 умерло 8 человек, а выздоровело 253 человека. Отмечается, что от вируса излечились за последние сутки 8 горожан.

За минувшие сутки в Северной столице обследовали на коронавирус 4768 человек.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный разрешил больным коронавирусом лечиться дом.

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