Смольный разрешил больным коронавирусом лечиться дома

Это касается пациентов, у которых болезнь протекает в легкой форме.

В воскресенье, 19 апреля, власти города издали распоряжение, в котором говорится, что пациенты с коронавирусом в легкой форме могут лечиться дома.

Госпитализировать будут больных в состоянии средней тяжести или тяжелом, с лихорадкой выше 38 градусов, жалобами на одышку, нехватку воздуха, рядом хронических заболеваний, а также невозможностью изоляции при проживании с лицами групп риска.

Каждый вызов на амбулаторный случай ОРВИ будет рассматриваться как возможный COVID-19. В течение недели каждый день пациент будет контактировать с врачом по телефону или видеосвязи, чтобы собрать полную информацию о состоянии.

Лечиться дома не смогут дети от 0 до 3 лет, люди старше 65 лет, беременные и проживающие с лицами групп риска.

Ранее мы писали, что ситуация с коронавирусом в Петербурге отстает от столицы на две недели.

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