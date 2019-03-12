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Шойгу вручил госнаграды военнослужащим, лечащимся в госпитале Вишневского

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Глава Минобороны отметил, что все награжденные достойно выполнили свой воинский долг.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил госнаграды военнослужащим, лечащимся в госпитале имени Вишневского. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Шойгу посетил госпиталь с целью навестить участников спецоперации, которые проходят лечение, а также вручить им награды за службу. Глава Минобороны отметил, что все награжденные достойно выполнили свой воинский долг. Он поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

Ранее Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области.

Видео: Минобороны России

Теги: военнослужащие, госнаграды, госпиталь, министр обороны россии, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Новости России,

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