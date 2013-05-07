Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области

На предприятии изготавливаются танки и ТОС.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на оборонно-промышленном предприятии Омской области. Известно, что на указанном предприятии производятся танки и тяжелые огнеметные системы. Специалисты продемонстрировали чиновнику автоматическую линию по сборке гусениц для тяжелой техники. Руководитель предприятия уточнил высокопоставленному гостю, что благодаря оптимизации имеющихся мощностей за последние несколько месяцев объем выпуска продукции по всей номенклатуре "увеличился в разы".

Эффективные инженерные решения позволили повысить качество изготовления продукции и снизить временные показатели ее производства. пресс-служба Минобороны России

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