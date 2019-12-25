В "Ленэкспо" восстановят снесённую башню со шпилем

На рассмотрение Градостроительного совета Петербурга направлен проект восстановления здания с башней сталинской постройки на территории бывшего пространства "Ленэкспо". Об этом сообщает "Деловой Петербург".
По данным члена Союза архитекторов Владимира Линова, на прошлом заседании эксперты заключили, что предложенная инициатива нуждается в доработке. Напомним, что башня была снесена в марте по требованию заказчика, несмотря на протесты разработчиков текущего проекта.
Предполагается, что новый объект возведут ближе к набережной. Он будет отличаться по внешнему виду от изначальной постройки.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге начали сносить самый большой корпус "Ленэкспо".
Фото: Wikimedia Commons (Vitold Muratov)
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