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В "Ленэкспо" восстановят снесённую башню со шпилем
Сегодня, 13:57
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В "Ленэкспо" восстановят снесённую башню со шпилем

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Решение рассмотрит Градостроительный совет.

На рассмотрение Градостроительного совета Петербурга направлен проект восстановления здания с башней сталинской постройки на территории бывшего пространства "Ленэкспо". Об этом сообщает "Деловой Петербург".

По данным члена Союза архитекторов Владимира Линова, на прошлом заседании эксперты заключили, что предложенная инициатива нуждается в доработке. Напомним, что башня была снесена в марте по требованию заказчика, несмотря на протесты разработчиков текущего проекта. 

Предполагается, что новый объект возведут ближе к набережной. Он будет отличаться по внешнему виду от изначальной постройки. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге начали сносить самый большой корпус "Ленэкспо".

Фото: Wikimedia Commons (Vitold Muratov)

Теги: восстановление здания, ленэкспо, петербургский союз архитекторов, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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