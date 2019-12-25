В "Ленэкспо" восстановят снесённую башню со шпилем

Решение рассмотрит Градостроительный совет.

На рассмотрение Градостроительного совета Петербурга направлен проект восстановления здания с башней сталинской постройки на территории бывшего пространства "Ленэкспо". Об этом сообщает "Деловой Петербург".



По данным члена Союза архитекторов Владимира Линова, на прошлом заседании эксперты заключили, что предложенная инициатива нуждается в доработке. Напомним, что башня была снесена в марте по требованию заказчика, несмотря на протесты разработчиков текущего проекта.



Предполагается, что новый объект возведут ближе к набережной. Он будет отличаться по внешнему виду от изначальной постройки.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге начали сносить самый большой корпус "Ленэкспо".

Фото: Wikimedia Commons (Vitold Muratov)