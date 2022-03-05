На этом месте должен появиться жилой комплекс.

В Петербурге на Васильевском острове начался снос "Ленэкспо", вместо которого планируется построить ЖК. Видео на своей странице ВКонтакте опубликовал замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александр Кононов.

Он отметил, что происходит демонтаж старейшего здания комплекса.

На кадрах видно, что идет снос здания по адресу: Наличная улица, 6. Ранее Piter.tv показывал, что думают петербуржцы о сносе "Ленэкспо" и постройке ЖК на его месте.

Видео: ВКонтакте / Александр Кононов