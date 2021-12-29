Петербуржцы обсуждают снос "Ленэкспо" и постройку ЖК на его месте

Жители Васильевского острова просят сохранить одно из зданий "Ленэкспо" и сделать на месте выставочного комплекса парк с выходом к воде.

Петербуржцы обсуждают снос зданий "Ленэкспо" и постройку ЖК на месте выставочного комплекса. На набережной планируют построить жилой комплекс премиум-класса "Морская резиденция", гостиницу и школу. Жители хотят сохранить здание опытной авиационной станции, построенное в 1947 году.

Единственное здание, которое просят все жители сохранить - это здание института. Да, оно не имеет архитектурной исторической ценности, но оно было построено в свою эпоху, сталинский ампир, многим жителям оно мило и напоминает ту эпоху, когда здание было построено. Ольга Фаттуш, муниципальный депутат МО Гавань

Кроме того, василеостровцы жалуются, что в округе не хватает зеленых зон, мест для отдыха у воды и социальной инфраструктуры.

Когда я сюда переехала три года назад, я первым делом заметила, что в Питере очень мало природы, я бы хотела, чтобы старались больше деревьев высаживать, что-то экологичное было на этом месте. Александра Кузнецова, жительница Васильевского острова

На данный момент на территории "Ленэкспо" работает временный госпиталь для больных коронавирусом. Где будет располагаться стационар после сноса зданий, остается неизвестным.

Фото и видео: Piter.TV



