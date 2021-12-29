Представлен проект ЖК "Морская резиденция" на месте "Ленэкспо"

Выставочная функция комплекса уже давно перенесена в Шушары. На Васильевском острове остался только временный ковидный госпиталь.

Стало известно, что появится на месте выставочного комплекса "Ленэкспо" на Большом проспекте Васильевского острова, 103, где сейчас располагается временный ковидный госпиталь. Корреспондент Piter.TV посмотрел презентацию проекта нового жилого комплекса на совещании Градостроительного совета Петербурга 14 января.

Известно, что первая очередь проекта ЖК "Морская резиденция" уже рассматривалась в 2018 году, сегодня эксперты обсуждали вторую очередь. Будущий жилой комплекс расположится в пределах Наличной улицы, Шкиперского протока, площади Морской славы и акватории Галерного ковша и займет около 12 га. Архитекторы отметили, что ЖК не будет нуждаться в строительстве новой дорожной сети – пользоваться жильцы и гости будут уже имеющимися дорогами и въездами.

На территории комплекса планируется построить не только несколько жилых корпусов в 5-7 этажей, но и гостиницу с подземным паркингом, фитнес-центром, бассейном и залом для конференций, медицинский центр, а также совмещенный со школой детсад (210 и 105 мест соответственно). На первых этажах зданий обустроят помещения торгово-развлекательного назначения, коммерческие и коммунально-бытовые помещения. Верхние этажи займет апарт-отель.

Все здания образуют единый архитектурный ансамбль, фасад, выходящий на Наличную улицу, повторяет архитектуру бизнес-центра "Морская резиденция" и будет выполнен из натурального известняка. Двор будет свободен от транспорта за счет подземных паркингов, они же позволят сделать набережную Галерной гавани пешеходной. Входы в здания будут осуществляться со стороны двора. архитектурное бюро "Литейная часть-91"

Рецензенты заявили, что первоначальный проект почти не претерпел изменений, за исключением высоты некоторых зданий. Отдельной похвалы удостоились зеленая пешеходная галерея, участки зеленых насаждений общего пользования. По словам рецензентов, проект должен быть одобрен, поскольку найденные шероховатости некритичны и могут быть исправлены.

Фото: скриншоты проектной документации, опубликованный Градостроительным советом