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В Петербурге начали сносить самый большой корпус "Ленэкспо"
Сегодня, 14:07
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В Петербурге начали сносить самый большой корпус "Ленэкспо"

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Здание напоминало по своей форме лебедя.

На минувших выходных, 16 апреля, на Васильевском острове начали сносить очередной комплекс "Ленэкспо". Речь идет о выставочном павильоне №6. 

Здание было построено в 1990-м году по проекту архитекторов В.М. Фрайфельда, Д.Б. Седакова. Постройка напоминала по форме лебедя. Объект находится на Большой проспекте. ВО, 103Е.

Ранее было снесено здание бывшего Института морской связи. Дома демонтируют ради строительного жилищного комплекса премиум-класса "Морская резиденция".

Фото: ВКонтакте / P R I M A. Архив

Теги: ленэкспо, снос здания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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