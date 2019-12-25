За сутки от коронавируса в России излечилось 1 333 человека.

В России зафиксировано 7 099 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил 7,1%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 106 498 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 3 093. Далее идут Московская область — 793, Санкт-Петербург — 336, Дагестан — 158, Нижегородская область — 150.

За сутки от коронавируса в России излечилось 1 333 человека. За весь период — 11 619.

За минувшие сутки скончался 101 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 1073 человека.

Отмечается, что у 39,9% новых заболевших нет клинических проявления COVID-19.

Ранее в Госдуме предложили тестировать на коронавирус в уличных боксах.