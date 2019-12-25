В Госдуме предложили тестировать на коронавирус в уличных боксах

Депутат из ЛДПР предлагает перенять опыт Израиля и Южной Кореи.

В Госдуме предложил тестировать на коронавирус в уличных боксах. Об этом заявил член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Представитель партии ЛДПР направил соответствующую инициативу на рассмотрение премьер-министру страны Михаилу Мишустину, главе рабочей группы Государственного совета, а также главе Москвы Сергею Собянину.

Подобная разработка является относительно дешевой и простой в изготовлении прокомментировал политик

Депутат предлагает властям столичного региона установить в городе герметичные боксы для проведения тестирования на наличие коронавируса. Свищев ссылается на опыт израильских и южнокорейских коллег. В этих странах начали устанавливать стерильные уличные боксы на улицах. В них специалисты обеспечили бесконтактное проведение теста. В таких боксах не потребуется тратиться на средства индивидуальной защиты. Там бокс можно быстро и регулярно дезинфицировать.

В Госдуме назвали разницу между Россией и США.