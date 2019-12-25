Вячеслав Володин рассказал, что Америка "Бросила" своих граждан на произвол судьбы.

В Госдуме назвали разницу между Россией и США. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Депутат объяснил, что Америка "бросила" около 27 миллионов собственных граждан из-за отсутствия медицинской страховки. Он заметил, что для того, чтобы пациента могли подключить к аппарату искусственной вентиляции легких в США, больному необходимо оплатить 72 тысячи долларов.

А выдают им по 1000 долларов. Вот вам, пожалуйста, действие этой страны, которая бросила один на один с этой проблемой прокомментировал Вячеслав Володин

Депутат напомнил, что Россия оказывает медицинскую помощь всем, кто в этом нуждается. По мнению Володина, именно этим страна отличается от западных коллег.

В Госдуме предположили, что высокая смертность среди населения в США связана именно с отсутствием у многих страховок. Согласно последним статистическим данным в Америке от COVID-19 погибли 56 749 человек. Общее количество зараженных увеличилось до 1 002 498 человек. В России же с начала эпидемии зарегистрировано 867 жертв.

Володин призвал ЦБ объяснить гражданам, почему раздача денег не помогает при пандемии.