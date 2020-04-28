Володин призвал ЦБ объяснить гражданам, почему раздача денег не помогает при пандемии

Граждане задают депутатам вопрос — почему власть РФ не раздаёт деньги.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Центробанк объяснить гражданам, почему раздача денег не помогает во время пандемии. Он сделал это в ходе онлайн-совещания с главой регулятора Эльвирой Набиуллиной.

Что касается примера США, они гражданам дают то, что не может им помочь. Вячеслав Володин, спикер Госдумы России

Он рассказал, что граждане задают депутатам вопрос — почему Россия не может пойти по пути раздачи денег населению. Набиуллина добавила, что власти в РФ помогают людям адресно. По её мнению, это правильный путь, "потому что у нас деньги не безграничны".

Володин отметил, что 27 миллионов граждан США не имеют медицинской страховки. По словам спикера, за подключение к аппарату ИВЛ в Штатах придётся заплатить 72 тысячи долларов — тогда как власти выделяют им всего по одной.

Вот вам, пожалуйста, действие этой страны, которая фактически бросила 27 миллионов граждан один на один с этой проблемой.

Володин считает, что в России медицинская помощь доступна всем. Он признал, что американская медицина достигла многого, но система здравоохранения в США, по его мнению, не соответствует той демократии, "которую они проповедуют".

Ранее Путин рассказал, что в России выросло производство аппаратов ИВЛ, защитных масок и лекарств.

Видео: ВКонтакте/ Государственная Дума