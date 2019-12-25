Володин призвал проверить наличие американского гражданства у депутата Парфенова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал проверить депутата от КПРФ Дениса Парфенова на наличие гражданства США. Поручение глава Госдумы дал в ответ на заявление одного из парламентариев, прозвучавшем в ходе пленарного заседания 17 апреля.
Если такое предложение прозвучало, давайте мы проверим, все бывает.
Вячеслав Володин
Вместе с тем председатель напомнил, что поправки к Конституции запрещают депутатам располагать иностранным гражданством или видом на жительство в других странах. Поправки, однако, вступят в силу только после одобрения их на общенародном голосовании, но в Думе все равно захотели прояснить этот момент.
Сам Денис Парфенов в беседе с ТАСС опроверг обвинения коллег и заявил, что ему все равно на проверки.
Ранее Госдума упростила получение российского гражданства.
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