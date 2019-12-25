Депутаты не считают, что нерабочие дни надо переносить на более поздний срок.

В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Депутат пояснил, что жителям страны надо определиться с тем, что они действительно хотят - "праздновать или выкарабкиваться". Специалист считает, что перенос выходных с 1 по 5 мая для создания дополнительных нерабочих дней станет нагрузкой на экономику государства

Ярослав Нилов добавил, что дополнительная нагрузка на экономический сектор страны может привести к безработице и снижению покупательной способности граждан. Позицию коллеги поддерживает член профильного комитета Ольга Попова. парламентарий заметила, что переносить майские праздники не следует. Она считает, что дни приурочены к памятным датам, "за каждым из них история". Майские праздники следует считать не просто выходными, а государственными праздниками.

Попова: На майские праздники лучше остаться дома.