Попова: На майские праздники лучше остаться дома

Об этом глава Роспотребнадзора заявила в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявила, что россиянам на майские праздники следует остаться дома. Руководитель ведомства в телеэфире 26 апреля отметила, что режим самоизоляции, в котором Россия живет уже месяц, дал очень много.

Теперь Попова надеется, что пика по коронавирусу в РФ не будет, если только не произойдет срыва на майские праздники.

Темпы прироста коронавируса в РФ сократились до 10%, добавила глава ведомства.

Отметим, что накануне на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в РФ Анна Попова рассказала о том, что в числе заболевших коронавирусом увеличивается число людей, чья болезнь протекает бессимптомно. Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на 2 недели.

Видео: стопкоронавирус.рф

Фото: Global Look Press