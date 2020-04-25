Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на 2 недели

Анна Попова накануне выступила на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала сохранить ограничения еще на один инкубационный период – соблюдать ограничительные меры мало, нужны еще две недели самоизоляции.

По словам Анны Поповой, впереди будет третий инкубационный период. Россия уже прошла два таких периода. Попова пояснила, что сейчас ничего нельзя открывать, так как существуют большие риски. Если требования не будут соблюдаться, коронавирус может начать распространяться дальше.

Отметим, что накануне на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в РФ Анна Попова рассказала о том, что в числе заболевших коронавирусом увеличивается число людей, чья болезнь протекает бессимптомно.

Видео: стокоронавирус.рф

Фото: Global Look Press