Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период

Россия уже прошла два таких периода.

Глава Роспотребнадзора призвала сохранить ограничения еще на один инкубационный период. По словам Анны Поповой, впереди будет третий инкубационный период.

Россия уже прошла два таких периода. Попова пояснила, что сейчас ничего нельзя открывать, так как существуют большие риски. Если требования не будут соблюдаться, коронавирус может начать распространяться дальше.

Глава ведомства заключила, что предпринимаемые властями меры, являются эффективными. Напомним, ранее сообщалось, что россияне устали от ограничений из-за коронавируса.

Видео: стопкоронавирус.рф