Россияне устали от ограничений из-за коронавируса

Россияне устали от ограничительных мер из-за распространения коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. На совещании с экспертами в области эпидемиологии и вирусологии она призвала оценить возможность ослабления мер.
По ее словам, важно понимать, когда ограничения будут ослабляться. Голикова отметила желание людей скорее выйти и начать работать. Ограничительные меры приводят к стагнации в экономике и психологической усталости граждан.
Тревогу вызывает то, что в регионах многие граждане не соблюдают введенный режим. Ранее власти России заявили, что предстоящие майские праздники не повод для ослабления режима самоизоляции. Ранее сообщалось, что главврач записал видео из коронавирусной реанимации в Москве.
Видео: Правительство России
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В первые я не знаю что делать? Очень хочется поехать на дачу и зоняться своим любимым делом огородом но т к стройка приостановленна я могу туда и обратно на машине! Страх это грех! Но у меня нет денег на штрафы! А полиция не всегда ведет себя правильно!Вот сижу дома ! Мне 59 лет я на пенсии машиной управляю сама !Что делать?