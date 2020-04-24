Россияне устали от ограничений из-за коронавируса

По словам Татьяны Голиковой, важно понимать, когда ограничения будут ослабляться.

Россияне устали от ограничительных мер из-за распространения коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. На совещании с экспертами в области эпидемиологии и вирусологии она призвала оценить возможность ослабления мер.

По ее словам, важно понимать, когда ограничения будут ослабляться. Голикова отметила желание людей скорее выйти и начать работать. Ограничительные меры приводят к стагнации в экономике и психологической усталости граждан.

Тревогу вызывает то, что в регионах многие граждане не соблюдают введенный режим. Ранее власти России заявили, что предстоящие майские праздники не повод для ослабления режима самоизоляции. Ранее сообщалось, что главврач записал видео из коронавирусной реанимации в Москве.

Видео: Правительство России