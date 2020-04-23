Главврач записал видео из коронавирусной реанимации в Москве

Туда с каждым днём прибывает всё больше заражённых.

Главный врач московской клинической больницы №15 Валерий Вечорко записал видео из переполненной пациентами клиники.

По его словам, в неё поступает очень много пациентов с тяжело протекающей болезнью. По словам Вечорко, среди них большое количество людей младше 40 лет. Им нужна искусственная вентиляция легких.

Главврач снял видео из реанимации на свой телефон.

Реанимации работают в загруженном режиме, пациентов очень много. Валерий Вечорко, главный врач московской клинической больницы №15

Доктор рассказал, что с каждым днём прибывает всё больше заражённых. Он рекомендовал соблюдать самоизоляцию и минимизировать контакты. По его словам, только так получится остановить пандемию.

Ранее Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже.

Видео: Telegram/Коронавирус. Оперштаб Москвы