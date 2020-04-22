Для этого Путин позвонил Сергею Шойгу и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Президент России Владимир Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже. Он сделал это во время онлайн-совещания с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

Путин посоветовал главе региона проработать вопрос строительства быстровозводимого инфекционного центра. Причиной стал доклад Гусева о том, что с 2021 года в регионе приступят к строительству инфекционной больницы на 250 коек. Её предположительная стоимость — 2,5 миллиарда рублей. Гусев попросил президента софинансировать проект из федерального бюджета.

Владимир Путин ответил губернатору, что только на проектирование больницы уйдёт год, а ещё два — на строительство. Хотя больница нужна уже сейчас.

- Поэтому я вам рекомендую все-таки пойти... по пути возведения капитальных, но быстровозводимых объектов, - Владимир Путин, президент России.

Глава государства посоветовал обратить внимание на аналогичные проекты в МЧС или министерстве обороны. Также быстровозводимую инфекционную клинику сейчас почти достроили в Москве.

Путин позвонил Сергею Шойгу и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Президент спросил у них — сколько времени понадобится на строительство больницы по быстровозводимым технологиям. Шойгу ответил, что два месяца.

После Путин попросил Мурашко согласовать строительство новой клиники в Воронеже с главой Минобороны.

Ранее Мишустин назвал неудовлетворительной подготовку регионов к пандемии коронавируса.