Многие главы субъектов формально подошли к расчёту необходимого оборудования для клиник.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал неудовлетворительной подготовку регионов к пандемии коронавируса. Глава кабмина посчитал, что в субъектах страны медучреждения не готовы к приёму больных с COVID-19.

Мишустин напомнил, президент России Владимир Путин поручил обеспечить больницы всем необходимым в срок до 28 апреля. Премьер подчеркнул, что на выполнение поручений осталось меньше недели.

Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными. Михаил Мишустин премьер-министр России

Глава кабмина отметил, что многие главы регионов формально подошли к расчёту необходимого оборудования для клиник. По информации Мишустина, в некоторых субъектах эти расчёты не подтвердились.

Ранее Мишустин заявил, что ряд регионов не освоил средства для борьбы с пандемией.

Видео: government.ru