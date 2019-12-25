Мишустин: ряд регионов не освоил средства для борьбы с пандемией

Михаил Мишустин заявил, что ряд российских регионов не освоил средства для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом глава правительства рассказал на оперативном совещании в режиме видеоконференции. Трансляция велась на "РИА Новостях". Чиновник рассказал, что государство направило регионам "очень серьезные средства", чтобы местные власти смогли самостоятельно распределить деньги максимально эффективно.

Однако в ряде регионов не освоены ресурсы даже из первого транша прокомментировал Михаил Мишустин

Чиновник добавил, что Казначейство РФ утвердило, что кассовое исполнение выделенных средств достигает менее 10 процентов. Эта ситуация зафиксирована в Тверской, Белгородской, Тюменской, Новгородской, Калужской областях, Камчатском крае, Сахе.

Напомним, что в конце марта 2020 года правительство направило 77 регионам по 33,4 млрд рублей на борьбу против коронавируса. Средства должны пойти на организацию дополнительных койко-мест в инфекционных больницах и оснащение медицинской техникой.

Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом ещё впереди.

Видео: government.ru