В заявлении о предстоящем пике президент сослался на мнения и информацию от специалистов.

Президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом ещё впереди. Он рассказал об этом во время совещания по эпидемиологической ситуации в стране. В нём принимают участие вирусологи, инфекционисты и главы медучреждений. А также вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.

В заявлении о предстоящем пике Путин сослался на мнения и информацию от специалистов.

Пик заболеваемости ещё впереди, и теперь нам нужно сделать всё, чтобы сгладить этот пик. Владимир Путин, президент России

Глава государства отметил, что Россия должна максимально сократить период прохождения так называемого плато, когда фиксируется наибольшее число заражённых. По мнению Путина, ситуация с COVID-19 в России сложная. При этом благодаря профилактическим и ограничительным мерам в регионах распространение вируса удалось замедлить.

Ранее Собянин дал оценку соблюдению москвичами режима самоизоляции.

Видео: kremlin.ru