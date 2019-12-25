Мэр города доволен поведением жителей, соблюдающих самоизоляцию.

Сергей Собянин дал оценку соблюдению москвичами режима самоизоляции. Об этом глава столицы России рассказал во время открытия коронавирусного медицинского стационара в ГКБ №24. По данным чиновника, большинство жителей региона соблюдают ограничения, которые ввели местные власти.

Сергей Собянин заявил, что такое поведение граждан "даст свой эффект". Чиновник также похвалил московскую диагностику заболеваний пациентов с COVID-19. В настоящее время медикам удается выявлять зараженных с легкой формой инфекции и даже без выраженных симптомов вируса. Глава мэрии города надеется, что властям удастся сохранить такую динамику.

Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом.