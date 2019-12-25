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Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом
Сегодня, 12:40
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matveyvn

Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом

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С докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.

Президент России Владимир Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом. С докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, совещание будет довольно длительное и содержательное — оно пройдёт в формате видеоконференции. На нём обсудят санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране.

В заседании примут участие ведущие учёные. Это вирусологи, инфекционисты, руководители ведущих профильных научно-исследовательских центров.

Главная цель - понять оценку специалистов, насколько эффективны предпринимаемые меры по борьбе с инфекцией.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

По его словам, на заседании представят прогнозы развития ситуации с эпидемией, поделятся мнениями о методах лечения и мерах профилактики.

Ранее врач предупредила об опасности коронавируса для беременных.

Теги: голикова, коронавирус, путин, собянин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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