Любовь Ерофеева раскрыла угрозы инфекционных эпидемий.

Врач предупредила об опасности коронавируса для беременных. Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала в интервью журналистам радиостанции Sputnik об угрозах, которых COVID-19 несет для беременных.

Специалист предупредила, что инфекция сказывается на всех людях. Однако особенную угрозу она представляет для будущих мам. Беременные переносят коронавирус тяжелее, чем остальные пациенты. При инфицировании существует риск заражения плода, а также прерывания беременности на поздних сроках.

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Любовь Ерофеева заметила, что основывается не только на пациентах с коронавирусом, но и на женщин, которые перенесли инфекцию во время предыдущих пандемий - SARS, свиного и птичьего гриппа. Гинеколог порекомендовала беременным соблюдать режим самоизоляции и полностью отказаться от прогулок на улице. Вместо этого следует больше ходить по квартире. Дополнительной активностью может стать домашняя уборка.

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Любовь Ерофеева советует беременным женщинам поддерживать благоприятного психологическое состояние. Его можно сохранить благодаря чтению литературы и при общении с близкими людьми.

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