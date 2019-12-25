В Петербурге запустили круглосуточную горячую линию для беременных

Специалисты ответят на вопросы, связанные с коронавирусом.

В Петербурге заработала круглосуточная горячая линия для будущих мам, об этом 30 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Линия открылась на базе акушерского дистанционного центра родильного дома №18, специалисты ответят беременным петербурженкам на вопросы, связанные с коронавирусом. Медики разъяснят, как работают акушерские стационары в период городского карантина, как поступить в стационар на плановое кесарево сечение, как себя вести, если был контакт с больным коронавирусом человеком, и что делать, если у самой будущей мамы появились симптомы ОРВИ.

Телефон круглосуточной горячей линии: +7 952 288 03 20.

Ранее мы писали, что больница Боткина откроет лабораторию для тестов на новый коронавирус.

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