В Петербурге запустили круглосуточную горячую линию для беременных

В Петербурге заработала круглосуточная горячая линия для будущих мам, об этом 30 марта сообщили в пресс-службе Смольного.
Линия открылась на базе акушерского дистанционного центра родильного дома №18, специалисты ответят беременным петербурженкам на вопросы, связанные с коронавирусом. Медики разъяснят, как работают акушерские стационары в период городского карантина, как поступить в стационар на плановое кесарево сечение, как себя вести, если был контакт с больным коронавирусом человеком, и что делать, если у самой будущей мамы появились симптомы ОРВИ.
Телефон круглосуточной горячей линии: +7 952 288 03 20.
Ранее мы писали, что больница Боткина откроет лабораторию для тестов на новый коронавирус.
Фото: pixabay
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