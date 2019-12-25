Стихия остановила движение общественного транспорта и работу госучреждений.

Тайфун "Вамко" обрушился на Манилу. Об этом рассказали журналисты из информационного агентства Reuters. По данным местных СМИ, стихия практически парализовала работу общественного транспорта на центральном острове Лусон и столице Филиппин. Из-за проливных дождей властям страны пришлось закрыть аэропорт и морской порт. Государственные учреждения приостановили работу.

В отдельных районах столицы Филиппин людям приходится спасаться от наводнения на крышах домов. Согласно оперативным данным, тайфун уже привел к гибели одного человека.

Напомним, что "Вамко" - 21-й тайфун, обрушившийся на Филиппины в 2020 году. В октябре страна пережила приход тропического шторма "Гони". Он вызвал оползни и наводнения. Погибшими считаются 25 местных жителей. Еще шестеро пропали без вести.

Во Вьетнаме из-за тайфуна "Ноул" погибли 6 человек.