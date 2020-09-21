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Во Вьетнаме из-за тайфуна "Ноул" погибли 6 человек

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Еще 112 человек получили травмы различной степени тяжести.

В минувшие выходные во Вьетнаме тайфун "Ноул" унес 6 жизней.

ТАСС со ссылкой на Национальный координационный комитет по борьбе с последствиями стихийных бедствий Вьетнама сообщает, что разбушевавшаяся в выходные стихия унесла 6 жизней, еще 112 человек получили различные травмы и ранения.

Тайфун "Ноул" пронесся по Вьетнаму в минувшие выходные. Порывы ветра достигали скорости около 100 километров в час. Проливные дожди вызвали подтопления населенных пунктов и автомобильных дорог. Под водой оказались свыше 6 000 гектаров сельскохозяйственных и лесных угодий. Водой и штормовым ветром повреждены свыше 22 тысяч жилых домов.

Во Вьетнаме ни на минуту не останавливается деятельность по восстановлению после урагана, а также оказание помощи пострадавшему населению.

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Видео: YouTube/ Infotainment

Теги: в мире, мировые новости, погибли, тайфун ноул, ураган, шторм ноул
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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