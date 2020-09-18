Из-за урагана и падения деревьев в Подмосковье пострадали 5 человек

Повреждено десятки автомобилей, более 2,5 тысяч людей остались без электричества.

Накануне, 17 сентября, по Московской области пронесся ураган, из-за которого пострадали 5 человек.

В четверг 17 сентября в Подмосковье прошел мощный ураган, который сопровождался ливнями, штормовым ветром с порывами до 26 метров в секунду, местами выпал крупный град.

В результате разгула стихии 5 человек получили различные травмы, трое из них травмированы в Солнечногорске. Она получили травмы при падении дерева на остановку общественного транспорта.

Кроме того без электричества остались свыше 2,5 тысяч людей. При падении деревьев пострадали свыше 20 автомобилей. В соцсетях опубликовано видео из Электростали, где порыв ветра повалил целый ряд деревьев на автомобильную парковку.

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