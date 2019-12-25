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В Брянске ураган повалил дерево на детскую площадку
Вчера, 16:48
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MShaffter

В Брянске ураган повалил дерево на детскую площадку

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Пострадавших во время инцидента нет.

В Брянске ураганный ветер повалил деревья.

Сегодня, 17 сентября, по Брянску прокатился ураган. По городу штормовой ветер повалил деревья. Одни из них упали на проезжую часть, другие на припаркованные автомобили, ну а одно дерево упало на детскую площадку в районе  д.23а по улице Костычева. По счастливой случайности на площадке никого не было, и никто не пострадал.

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Фото: ВК, ДТП и ЧП Брянск

Теги: брянские новости, новости брянска, погода, ураган
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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