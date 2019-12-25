В Брянске ураган повалил дерево на детскую площадку

Пострадавших во время инцидента нет.

В Брянске ураганный ветер повалил деревья.

Сегодня, 17 сентября, по Брянску прокатился ураган. По городу штормовой ветер повалил деревья. Одни из них упали на проезжую часть, другие на припаркованные автомобили, ну а одно дерево упало на детскую площадку в районе д.23а по улице Костычева. По счастливой случайности на площадке никого не было, и никто не пострадал.

Сегодня ранее:В Москве на платформе "Выхино" электричка насмерть сбила мужчину

Фото: ВК, ДТП и ЧП Брянск