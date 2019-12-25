NYT: тропический шторм "Минди" достиг побережья США

Стихия пройдется по Флориде, Южной Каролине и Джорджии.

The New York Times тропический шторм "Минди" достиг побережья США. Журналисты уточнили, что стихийное явление сформировалось в акватории Атлантического океана. Сейчас оно дошло до американского штата Флорида. Первый удар на себя принял остров Сент-Винсент находящийся в 100 км от города Таллахасси. Местные специалисты полагают, что порывы ветра достигли уровня 24 метров в секунду. Шторм пройдет по северной территории штата, а также отправится в Южную Каролину и Джорджию. После этого стихия снова направится в океан.

Метеорологи ожидают, что в отдельных районах США к утру 9 сентября выпадет около 15 сантиметров осадков. Не исключено формирование града. Для Восточного побережья США данная напасть станет уже 13-ой по счету за 2021 год.

Напомним, что наибольшие разрушения в текущем году США нанес ураган "Ида". Он обрушился на штат Луизиана в конце августа. Без электричества остались свыше 1 млн американцев. В штатах Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси дожди привели к потопам. Общее число погибших из-за стихии - более 40 человек.

Огненный смерч в Калифорнии попал на видео.

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