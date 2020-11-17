Колумбия: ураган "Йота" повредил 98% инфраструктуры острова Провиденсия

Президент страны прокомментировал разрушительные последствия стихии.

Колумбия: "Йота" повредил 98% инфраструктуры острова Провиденсия. Об этом журналистам рассказал президент страны Иван Дуке в рамках выступления в городе Картахена (является столицей департамента Боливар, расположенного на севере государства). По словам политика, ураган пятой категории практически полностью уничтожил инфраструктуру региона. Трансляция мероприятия велась на официальном Twitter-аккаунте. Также на данный момент известно об одной жертве стихийного бедствия.

У меня уже был телефонный разговор с мэром Провиденсии Хорхе Норберто Гари Хукером. Мы смогли услышать от него ... о повреждении 98% инфраструктуры острова Иван Дуке, президент Колумбии

Напомним, что ураган "Йота" стал первым в 2020 году, который достиг максимальной категории по шкале Саффира - Симпсона. Максимальная скорость ветра в его пределах достигает 72,2 метров в секунду. В ночь на 17 ноября атмосферное явление достигло побережья Никарагуа в Карибском море.

Видео: Twitter / Iván Duque, YT / chave weather - daily videos